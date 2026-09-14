Почему бизнес в срочном порядке переходит на логистику "на ходу"

Вражеские удары по логистическим центрам вынуждают украинские торговые сети в экстренном порядке пересматривать правила игры. Пока покупатели с тревогой смотрят на полки, ритейлеры готовят новые маршруты, чтобы не оставить страну без товаров первой необходимости. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Физической нехватки продовольствия в Украине нет, а ситуативное отсутствие товаров в магазинах связано исключительно со сложностями доставки. По словам министра, отечественный агросектор производит основные продукты со значительным избытком, поэтому угроза тотального дефицита для украинских потребителей пока отсутствует.

Российские атаки регулярно уничтожают большие распределительные центры, поэтому классический подход накопления товаров на складах стал слишком рискованным. Чтобы обеспечить безопасность поставок, правительство уже передало торговым сетям закрытый список доступных государственных и коммунальных помещений для перемещения.

"Сейчас логистика выстраивается так, чтобы автомобили двигались без этапа накопления, как это уже отработано на рынке топлива", – пояснил Высоцкий. Он добавил, что рассматривается даже вариант хранения запасов за рубежом, вблизи украинской границы.

Какие товары находятся в зоне риска и зависим ли мы от импорта

Украина полностью обеспечивает себя хлебом, мукой, маслом, сахаром, мясом птицы и овощами для борща. Например, производство масла превышает внутреннее потребление в десять раз.

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Однако возможны временные перебои с товарами с коротким сроком хранения. Это свежие овощи, фрукты, охлажденное мясо и рыба на льду. Что касается импорта, то критической зависимости нет – мы завозим преимущественно то, что не выращиваем: кофе, какао-бобы, экзотические фрукты, океаническую рыбу и соль (из-за оккупации предприятия "Артемсоль").

На фоне постоянных обстрелов логистических центров ведущих сетей, в частности Novus, ATB, "Сильпо" и "Фора", некоторые ритейлеры начали действовать на опережение. Как сообщалось ранее, сети "Ашан" и "АТБ" ввели ограничения на продажу товаров первой необходимости – не более 6 единиц или килограммов на одного покупателя.

В Минагрополитики такие меры называют преждевременными, ведь они лишь подпитывают искусственный ажиотаж среди населения. В то же время перестройка маршрутов неизбежно ударит по кошелькам украинцев. По оценкам представителей бизнеса, дополнительные расходы на децентрализованное хранение и транспортировку могут увеличить стоимость продуктов на 2,5–15%.

Поэтому эксперты советуют потребителям не скупать крупы мешками, ведь продукции в стране достаточно, а панический спрос лишь стимулирует торговые сети быстрее поднимать цены.