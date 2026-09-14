Почему супермаркеты ограничили продажу товаров

На фоне регулярных российских атак на бизнес и логистику отдельные торговые сети начали ограничивать количество товаров, которое покупатель может приобрести за один раз. О ситуации рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет "РБК-Украина".

Речь идет прежде всего о товарах повседневного спроса:

сахар;

масло;

крупы;

муку;

макаронные изделия;

соль;

консервы;

яйца.

Однако в Министерстве аграрной политики и продовольствия считают, что вводить такие ограничения пока преждевременно.

Во-первых, такие меры явно преждевременны. Во-вторых, нужно проанализировать, не вызовут ли они еще больший ажиотаж. Люди могут воспринять это так: раз уж ввели ограничения, значит, нужно купить все шесть пачек, даже если изначально планировали взять одну,

– говорит Высоцкий.

По его словам, решение о лимитах не обсуждалось с профильными ведомствами. Из-за этого государство пока не может в полной мере оценить, как такие ограничения влияют на поведение покупателей.

Также Высоцкий отмечает, что оснований беспокоиться о том, что на длительный период с полок могут исчезнуть крупы, масло, мука, сахар или яйца, в текущей ситуации также нет.

В каких сетях уже действует лимит на товары

Одной из сетей, которая уже ввела лимит на продукты, стал "Ашан". Там покупателям установили максимальное количество определенных товаров в одном чеке. В частности, лимит составляет:

До 6 штук или 6 килограммов весового товара; До 6 десятков яиц.

Ранее об аналогичных ограничениях сообщила сеть "АТБ". Там лимит до 6 единиц в одном чеке установили для ряда бакалейных товаров, в частности масла, консервов, макарон, соли, сахара, продуктов быстрого приготовления и яиц.