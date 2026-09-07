Какие продукты можно купить в ограниченном количестве

Ограничение на продажу товаров ввели, чтобы избежать искусственного дефицита продуктов, пишет "РБК-Украина".

Накануне в Telegram-каналах начали распространять фотографии таких объявлений. В них указано, что на некоторые базовые продукты действуют ограничения по количеству товара – до 6 штук или 6 килограммов весовых товаров в одном чеке. Речь идет о следующих товарах:

консервы;

растительное масло;

уксус;

соль;

сахар;

мука;

крупы;

макаронные изделия;

Для яиц установлен отдельный лимит – до 6 десятков.

Есть ли дефицит продуктов в Auchan

Такие ограничения вызвали предположения, что в магазинах могут возникнуть проблемы с наличием базовых продуктов, однако в пресс-службе "Auchan Украина" опровергли слухи о дефиците.

Чтобы эффективно распределить спрос, мы разделили розничные и оптовые закупки. Как указано в объявлении, товары в количестве более 6 единиц или 6 килограммов можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок,

– сообщили в компании.

В компании пояснили, что таким образом оптовые покупатели не забирают большие объемы товара с розничных полок. Это, в свою очередь, должно помочь сохранить доступность основных продуктов для других посетителей магазинов.

К слову, лимит на продажу определенных товаров ввели и в "АТБ". С 28 августа в супермаркетах на некоторых полках появились надписи "Не более 6 штук/килограмм в одном чеке".

На сайте магазина также нельзя добавить более 6 товаров из категорий, на которые введены ограничения, в один чек.