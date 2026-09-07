Які продукти можна купити в обмеженій кількості

Ліміт на продаж товарів запровадили, аби уникнути штучного дефіциту продуктів, пише "РБК-Україна".

Напередодні в Telegram-каналах почали поширювати фотографії таких оголошень. У них зазначено, що на деякі базові продукти діють обмеження щодо кількості товару – до 6 штук або 6 кілограмів вагових товарів в один чек. Мова йде про такі товари:

консерви;

олія;

оцет;

сіль;

цукор;

борошно;

крупи;

макаронні вироби;

Для яєць встановлено окремий ліміт – до 6 десятків.

Чи є дефіцит продуктів в Auchan

Такі обмеження викликали припущення, що в магазинах можуть виникнути проблеми з наявністю базових продуктів, проте у пресслужбі "Auchan Україна" спростували чутки про дефіцит.

Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кілограмів можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель,

– повідомили в компанії.

У компанії пояснили, що таким чином оптові покупці не забирають великі обсяги товару з роздрібних полиць. Це, своєю чергою, має допомогти зберегти доступність базових продуктів для інших відвідувачів магазинів.

До слова, також ліміт на продаж певних товарів запровадили в "АТБ". З 28 серпня в супермаркетах на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку".

На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.