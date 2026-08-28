Також ліміти діятимуть і для онлайн-замовлень. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про нові правила?

З 28 серпня в "АТБ" на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку". На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.

Обмеження діють на такі продукти харчування:

  • рибні та м'ясні консерви;
  • макаронні вироби;
  • крупи;
  • сода;
  • крохмаль;
  • сіль;
  • цукор;
  • олія;
  • оцет;
  • пластівці;
  • продукти швидкого приготування та для випікання.

Представник мережі зазначив, що попри таблички з обмеженням продажу окремих товарів, в "АТБ" немає дефіциту. Він заявив, що саме люди, які купують товари великими партіями та перепродають їх, створюють ажіотаж.

Також "АТБ", "Сільпо" та Novus хочуть змінити умови договору із постачальниками у випадку, якщо товари, які вже потрапили на їхні склади, будуть знищені російськими ударами. Зміни передбачають, що супермаркети зможуть не оплачувати повну вартість продукції, яка була знищена до завершення розрахунків.