Що пропонують супермаркети

Нові положення хочуть запровадити через постійні атаки Росії на бізнес, але в такому випадку виробники можуть отримувати лише частину вартості такої продукції або взагалі залишитися без оплати, пише "Економічна правда".

Йдеться про додаткові угоди до договорів із постачальниками. Вони мають визначити, хто нестиме фінансові втрати, якщо продукція вже була доставлена на склад або розподільчий центр мережі, але згодом була знищена внаслідок російської атаки.

Зокрема, нові умови обговорюють:

NOVUS;

"Сільпо";

"Фора";

"АТБ".

Зараз за чинними договорами право власності на товар переходить до торговельної мережі після того, як продукцію прийняли на її розподільчому центрі або складі.

Водночас постачальник не отримує гроші одразу. Розрахунок за товар зазвичай відбувається через 30 – 50 днів після його відвантаження.

Таким чином, між моментом передачі продукції супермаркету та отриманням за неї грошей може минути кілька тижнів. Якщо протягом цього часу склад буде знищений російським ударом, виникає питання, хто саме має нести збитки.

NOVUS, "Сільпо" та "Фора" хочуть платити половину

Запропоновані зміни передбачають, що супермаркети зможуть не оплачувати повну вартість продукції, яка була знищена до завершення розрахунків.

У NOVUS, "Сільпо" та "Фора" пропонують у такому випадку виплачувати постачальнику 50% вартості товару. Тобто виробник, який уже виготовив продукцію, доставив її до торговельної мережі та передав супермаркету, у разі знищення товару через російський удар може отримати лише половину суми, передбаченої договором.

"АТБ" пропонує взагалі не платити

У "АТБ" підхід ще жорсткіший. Мережа пропонує не оплачувати знищену продукцію взагалі.

У запропонованій додатковій угоді передбачено, що після російського удару право власності на знищений товар вважатиметься таким, що не перейшло до ритейлера.

Водночас в "АТБ" назвали запропоновану додаткову угоду предметом переговорів. У мережі заявили, що шукають збалансовану модель розподілу воєнних ризиків між учасниками ланцюга постачання.

Що це означає для постачальників? Якщо нові правила стануть поширеною практикою, частина воєнних ризиків фактично перейде від торговельних мереж до виробників. При цьому саме постачальник нестиме фінансові наслідки навіть у ситуації, коли продукцію вже прийняв супермаркет.

Зараз постачальники побоюються, що згода хоча б однієї компанії може посилити позиції торговельних мереж у подальших переговорах. Якщо один виробник погодиться на нову модель, супермаркети зможуть використовувати це рішення як аргумент для укладання аналогічних угод.

Нагадаємо, що в Україні очікують зростання цін на продукти та побутову техніку через наслідки російських атак, збільшення логістичних витрат, курс валют, а також зміни вартості енергоносіїв і сировини.