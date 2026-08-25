Які товари найбільше залежать від логістики
Після ударів Росії по бізнесу великі компаній мають проблеми з поставками та логістикою загалом. Представники METRO Україна, "Фокстрот" та "Епіцентру" пояснили, які товари є найбільш вразливими до перебоїв і наскільки можуть зрости витрати на їхнє постачання, пише RAU.
У продуктових мережах найбільша проблема виникає з товарами, які мають короткий термін придатності. У METRO Україна до цієї групи відносять:
- м'ясо;
- рибу та морепродукти;
- молочну продукцію;
- яйця;
- свіжі овочі та фрукти.
Інша ситуація з електронікою. У "Фокстрот" найбільш вразливими називають великогабаритну та середньогабаритну техніку, зокрема холодильники, пральні машини, пилососи, мультипечі та телевізори.
Такі товари потребують більше складських площ і складнішої логістики. Крім того, продукцію прямого імпорту, яку завозять великими партіями, не завжди можна швидко замінити у разі перебоїв.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Чи буде дефіцит товарів
Попри пошкодження логістичної інфраструктури, про системний дефіцит товарів у мережах наразі не йдеться:
- У "Фокстрот" допускають, що окремі моделі техніки можуть тимчасово зникати з продажу, але загалом широкий вибір продукції зберігається.
- У METRO також визнають можливість тимчасової нестачі окремих товарних груп через пошкодження виробничих потужностей, складів і логістичних хабів. Водночас у більшості категорій є кілька брендів, які можуть замінити один одного. Додатковим резервом залишаються власні торгові марки мережі.
- У "Епіцентрі" значного дефіциту в категорії DIY також не очікують. Однак пошкодження складської та транспортної інфраструктури можуть призводити до тимчасових перебоїв і зникнення окремих SKU.
Чи підвищать ціни магазини
Саме у сегменті побутової техніки вплив логістичних витрат може бути найбільш відчутним.
Найбільший вплив логістичних витрат прогнозовано може відчути великогабаритна побутова техніка. За поточними оцінками, закупівельні ціни в цій категорії можуть зрости приблизно на 7 – 11%. Для середньогабаритної техніки – мультипечей, пилососів, грилів, кухонної техніки – потенційне подорожчання через воєнні ризики оцінюється на рівні 4 – 7%",
– каже Юрій Поліщук, СЕО "Фокстрот".
Щодо дрібної електроніки та побутової техніки, то її залежність від логістики менша. Тут потенційне зростання цін може становити близько 2 – 3%.
В "Епіцентрі" наголошують, що компанія не планує штучно підвищувати вартість товарів лише через наслідки атак. Водночас на кінцеву ціну можуть впливати інші ринкові фактори:
- вартість енергоносіїв;
- ціни на сировину;
- курс валют;
- закупівельні витрати;
- логістика.
У METRO також зазначають, що наразі складно назвати одну категорію, яка гарантовано подорожчає найбільше. Багато залежатиме від подальшої ситуації з виробниками, постачальниками та транспортною інфраструктурою.
До слова, наразі фахівці також не бачать підстав говорити про системний дефіцит продуктів в Україні. Основною загрозою залишається не відсутність продуктів як таких, а нові удари по логістичній, виробничій та енергетичній інфраструктурі.
Проте варто пам'ятати, що найбільш вразливими є товари, які мають короткий термін зберігання. Це молочка продукція, риба, яйця, м'ясо, овочі та фрукти. Тим часом крупи, олія та інша бакалія наразі не перебувають під загрозою критичного дефіциту.