Російські мільярди знову хочуть віддати Україні: ЄС шукає спосіб обійти ризики

Європейська комісія знову шукає спосіб використати заморожені російські активи для підтримки України. Цього разу в Брюсселі намагаються обійти юридичні пастки, які раніше блокували цей процес.

Чому ЄС повернувся до цього питання

Йдеться про суму в близько 210 мільярдів євро. Попередня спроба просунути використання цих коштів була заблокована Бельгією, де зберігається більшість активів російського Центробанку, пише Financial Times.

Бельгія виступила проти через побоювання щодо можливих юридичних наслідків і дій Росії у відповідь.

Тепер у Брюсселі шукають варіант, який дозволив би зменшити ці ризики та водночас спрямувати заморожені російські активи на фінансування України.

Повернутися до обговорення заблокованих коштів Кремля минулого місяця закликала Швеція на тлі переговорів про бюджет ЄС на 2028 – 2034 роки.

Один із аргументів полягає в тому, що використання цих активів могло б допомогти закрити фінансові потреби України без додаткового навантаження на бюджети європейських держав.

Що саме пропонують в ЄС

Головна ідея полягає в тому, щоб перевести російські рахунки з депозитарію Euroclear та інших фінансових установ ЄС до спеціальної структури під повним контролем Євросоюзу. Разом із самими коштами туди планують перенести й усі пов'язані юридичні зобов'язання.

Це дозволить надати Бельгії та Euroclear гарантії або компенсації на випадок, якщо Москва спробує судитися.

Втім, у ЄС наголошують, що конкретного рішення поки немає.

Наразі немає нових варіантів, ми лише розглядаємо, якими вони могли б бути,

– сказав один із чиновників ЄС.

Хто проти використання активів

Головною перешкодою залишається позиція Бельгії. Уряд країни поки не змінив своєї думки щодо використання російських коштів.

Будь-яка пропозиція, що стосується заморожених російських активів, має передбачати повне та юридично бездоганне рішення, яке охоплюватиме як активи, так і зобов’язання компанії Euroclear та бельгійської держави,

– зазначив представник уряду.

Ситуація загострилася після того, як у липні російський суд зухвало зобов'язав депозитарій Euroclear виплатити Центробанку Росії близько 200 мільярдів євро компенсації за заморожені активи.

Хоча ЄС не визнає це рішення, проте у Брюсселі побоюються, що Москва може спробувати домогтися його виконання в інших країнах, зокрема через арешт активів Euroclear у юрисдикціях, дружніх до Росії.

І навіть якщо Єврокомісія запропонує юридично прийнятний механізм, для його реалізації знадобиться політична підтримка всіх 27 держав Євросоюзу, у тому числі Бельгії.

Нагадаємо, у ЄС вважають, що російські гроші можуть допомогти закрити дефіцит фінансування України, який у 2026 році оцінюється у 27 мільярдів доларів. Наступного року потреба може бути ще більшою.