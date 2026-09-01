Чому європейські мільярди для України знову опинилися під загрозою

Європейські партнери знову зіткнулися з серйозною перепоною у питанні фінансової підтримки нашої держави, про що повідомляє Радіо Свобода. Доля величезного масиву ворожих коштів опинилася в заручниках політичної впертості однієї країни.

Попри нещодавні заклики Швеції, Нідерландів, Іспанії та Польщі, Європейська комісія наразі не розробляє нових механізмів конфіскації заморожених російських активів. Головною перепоною залишається категорична позиція уряду Бельгії, на території якої у депозитарії Euroclear зберігається левова частка цих коштів – близько 190 мільярдів євро.

Бельгійські урядовці відверто заявляють, що не збираються змінювати своє рішення через страх перед юридичними позовами з боку Москви та можливими ризиками для фінансових ринків. "Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені... Наш прем'єр-міністр Барт де Вевер буде стояти на своєму", – різко відповів виданню Euroactiv міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Європейські дипломати зазначають, що саме бельгійці першими злили у ЗМІ лист від чотирьох країн-союзниць, аби швидко мобілізувати опозицію проти цієї ідеї.

Чи вдарить затримка по українському бюджету

Для України це питання критичного виживання, адже президент Володимир Зеленський вже заявив про дефіцит державного бюджету на цей рік у розмірі 27 мільярдів доларів. Перекрити цю фінансову діру можна або конфіскованими російськими грошима, або прискоренням траншів із 90-мільярдного кредиту ЄС. Проте європейські посадовці скептично ставляться до авансових платежів, оскільки це може створити ще більший дефіцит на 2027 рік, на який для нашої держави заплановано 45 мільярдів євро.

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Дискусії навколо ворожих грошей тривають вже не перший місяць. Нагадаємо, минулої зими плани профінансувати Україну за рахунок активів російського центробанку вже провалилися саме через вето Бельгії, як вже повідомлялося раніше. Тоді Євросоюз обрав компромісний варіант: замість повної конфіскації тіла активів, союзники домовилися використовувати лише прибутки від них для забезпечення кредиту на 50 мільярдів євро, погодженого у 2024 році.

Попри жорсткий опір Брюсселя, джерела в ЄС запевняють, що ідею конфіскації не варто вважати остаточно "мертвою". Новий раунд гарячих дискусій щодо фінансування українського війська та соціальної сфери відбудеться 2 вересня під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії. А вже у жовтні стартують переговори щодо наступного багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, де для України пропонують закласти до 100 мільярдів євро.

До речі, чотири країни Євросоюзу намагаються відновити ідею використання заморожених російських активів для підтримки України. Однак Бельгія, де більшість цих грошей зберігається, не відступає від своєї попередньої позиції.