Що відомо про ситуацію з російськими активами

Плани профінансувати Україну коштом понад 200 мільярдів євро російських активів центрального банку, минулої зими провалилися через спротив Бельгії, де зберігається більша частина цих коштів, про що пише FT.

За словами чотирьох осіб, ознайомлених із документом, коаліція країн направить Європейській комісії лист із закликом відновити роботу над цією концепцією та прояснити, чи є прогрес у пошуку альтернативних юридичних і технічних механізмів, які дозволили б обійти вето Бельгії. Одна з осіб, ознайомлених із документом, зазначила, що це "заклик до Комісії провести технічну роботу", необхідну для використання цих активів і зменшення бюджетних потреб Києва. Очікується, що лист буде надіслано в четвер.

Україна вже давно вимагає від ЄС використати російські активи для фінансування її оборони. Прибутки, які отримані від активів, що перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, де зберігається більша частина російських коштів, уже використовуються для фінансування кредиту обсягом до 50 мільярдів євро, погодженого у 2024 році.

На тлі того, як Київ намагається захистити свої міста від щоденних нічних обстрілів російськими ракетами, столиці ЄС тепер побоюються, що Україні знадобиться додаткове фінансування.

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Торік Бельгія заблокувала план – через побоювання, що в разі судових позовів з боку Росії саме їй доведеться нести відповідальність за повернення активів. Бельгія й надалі має ті самі побоювання, остерігаючись юридичних заходів у відповідь з боку Росії та попереджаючи про ризики для фінансових ринків у разі використання суверенних активів.

Зокрема, заклик повернутися до пропозиції щодо використання заморожених активів збігається з активізацією дискусії щодо розміру та фінансування наступного семирічного спільного бюджету ЄС. Деякі дипломати припускають, що додаткове фінансування України може стати частиною цих переговорів і посилити тиск на столиці країн-членів, щоб вони знайшли альтернативні джерела коштів.

Нагадаємо, що раніше ЄС обрав "компромісний" варіант підтримки України. Йдеться про кредит на 90 мільярдів євро.

У травні стало відомо, що Нідерланди та країни Північної Європи схиляються до поновлення дискусії щодо активів для фінансування України.