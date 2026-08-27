Что известно о ситуации с российскими активами

Планы профинансировать Украину за счет более 200 миллиардов евро российских активов центрального банка провалились прошлой зимой из-за сопротивления Бельгии, где хранится большая часть этих средств, о чем пишет FT.

По словам четырех человек, ознакомленных с документом, коалиция стран направит Европейской комиссии письмо с призывом возобновить работу над этой концепцией и прояснить, есть ли прогресс в поиске альтернативных юридических и технических механизмов, которые позволили бы обойти вето Бельгии. Один из источников, ознакомленных с документом, отметил, что это "призыв к Комиссии провести техническую работу", необходимую для использования этих активов и сокращения бюджетных потребностей Киева. Ожидается, что письмо будет отправлено в четверг.

Украина уже давно требует от ЕС использовать российские активы для финансирования своей обороны. Доходы, полученные от активов, что находятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, где хранится большая часть российских средств, уже используются для финансирования кредита в размере до 50 миллиардов евро, согласованного в 2024 году.

На фоне того, как Киев пытается защитить свои города от ежедневных ночных обстрелов российскими ракетами, столицы стран ЕС теперь опасаются, что Украине понадобится дополнительное финансирование.

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В прошлом году Бельгия заблокировала этот план из-за опасений, что в случае судебных исков со стороны России именно ей придется нести ответственность за возвращение активов. Бельгия по-прежнему испытывает те же опасения, опасаясь ответных юридических мер со стороны России и предупреждая о рисках для финансовых рынков в случае использования суверенных активов.

В частности, призыв вернуться к предложению об использовании замороженных активов совпадает с активизацией дискуссии о размере и финансировании следующего семилетнего совместного бюджета ЕС. Некоторые дипломаты предполагают, что дополнительное финансирование Украины может стать частью этих переговоров и усилить давление на столицы стран-членов, чтобы они нашли альтернативные источники средств.

Напомним, что ранее ЕС выбрал "компромиссный" вариант поддержки Украины. Речь идет о кредите на 90 миллиардов евро.

В мае стало известно, что Нидерланды и страны Северной Европы склоняются к возобновлению дискуссии об активах для финансирования Украины.