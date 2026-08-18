Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу наголосив, що ці кошти можуть стати одним із ключових ресурсів для посилення України.

Чому Україні потрібні заморожені активи Росії?

Сибіга заявив, що масштаб завданої Росією шкоди потребує спільної відповіді України та її міжнародних партнерів.

Це справедливо. Адже, за оцінками Світового банку, станом на сьогодні, шкода, нанесена Росією українській інфраструктурі, становить понад 600 мільярдів доларів. Це складно одній державі подолати. І тим більше ця війна не про Україну,

– сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів не лише для відновлення зруйнованої інфраструктури, а й для забезпечення стійкості та макрофінансової стабільності держави.

Сибіга вважає, що одним із ключових напрямів допомоги Україні має стати пряме використання заморожених російських коштів. За його словами, такі активи можуть суттєво посилити Україну та стати додатковим ресурсом для протистояння російській агресії.

Заморожені активи – це один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити за рахунок прямого використання російських коштів,

– заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ.

Сибіга підкреслив, що Україна має намір активно обговорювати це питання з партнерами в європейських столицях. Водночас Київ хоче порушувати тему використання російських активів не лише на європейському рівні, а й ширше.

Дипломат також наголосив, що Україна фактично захищає не лише власну територію, а й безпеку та свободу всієї Європи. За його словами, найвищою ціною цієї боротьби є життя українських військових. Саме тому, на думку Сибіги, підтримка партнерів залишається необхідною для збереження стійкості України та продовження боротьби проти російської агресії.

Нагадаємо, минулого року Євросоюз після тривалих суперечок не зміг домовитися про надання Україні "репараційного кредиту" коштом заморожених російських активів. Категорично проти такого рішення виступив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який побоювався, що його країні доведеться відповідати за повернення російських коштів, що зберігаються в Брюсселі.

Проти використання активів також виступили Болгарія, Франція, Італія та Мальта, а Європейський центральний банк попереджав про ризик втрати довіри інших держав до європейської фінансової системи.

Зрештою лідери ЄС погодили для України пакет допомоги на 90 мільярдів євро на два роки, не використовуючи для цього заморожені російські кошти. Водночас Євросоюз вирішив залишити активи Росії замороженими безстроково, а Єврокомісія не відкликала пропозицію щодо їх використання, а лише відклала її.