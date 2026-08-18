Таку оцінку озвучив глава Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Скільки ще триватиме може тривати війна за оцінкою Прево?

Глава МЗС Бельгії зазначив, що всі хотіли б якнайшвидшого завершення війни, однак реалістична оцінка ситуації не дозволяє розраховувати на її завершення найближчим часом.

Ми всі бажаємо, щоб ця війна якнайшвидше завершилася. Але без зайвої наївності можна побоюватися, що цього не станеться найближчими місяцями, а можливо, навіть до кінця року,

– сказав він.

Саме тому Бельгія розуміє занепокоєння України щодо того, як забезпечити достатнє фінансування після 2027 року.

Прево наголосив, що підтримка України залишається стратегічно важливою для європейських країн.

Зрештою, я переконаний, що підтримка України є стратегічно важливою, і що всі європейські країни знайшли рішення у вигляді позики на 90 мільярдів євро на 2027 рік,

– каже політик.

Водночас бельгійський уряд розуміє занепокоєння Києва щодо фінансових потреб у наступні роки. За словами Прево, Європі потрібно вже зараз думати про те, які ресурси вона зможе надати Україні, якщо війна затягнеться.

Окремо глава бельгійського МЗС висловився про можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Ці кошти потенційно можуть залишатися важливим інструментом під час переговорів про завершення війни.

Зокрема, Прево припустив, що заморожені активи можуть стати одним із важелів у межах майбутньої мирної угоди.

Очевидно, існує обґрунтована дискусія щодо збереження цієї суми як козиря на переговорах у межах потенційної мирної угоди, яка також має змусити Росію покрити всі або частину завданих нею збитків,

– каже глава МЗС Бельгії.

За його словами, Бельгія почула заклики з інших європейських столиць повернутися до дискусії про використання російських активів. Водночас ризики, про які бельгійська сторона говорила раніше, нікуди не зникли.

Прево наголосив, що Бельгія не має принципових заперечень проти того, щоб заморожені російські кошти використовувалися на користь України. Однак перед ухваленням рішення, на його думку, необхідно знайти юридично надійний механізм, який мінімізує потенційні ризики для країни.

Якщо такого рішення не знайдуть, Бельгія, ймовірно, продовжить обережно ставитися до використання цих коштів. При цьому Прево окремо підкреслив, що позиція Бельгії не повинна сприйматися як небажання допомагати Україні.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україні критично потрібне рішення щодо використання заморожених російських активів. За його словами, збитки, завдані Росією українській інфраструктурі, вже перевищують 600 мільярдів доларів, тому самостійно впоратися з наслідками війни країні надзвичайно складно.

Сибіга наголосив, що міжнародна підтримка необхідна для зміцнення стійкості України та збереження її макрофінансової стабільності. Він додав, що Київ активно обговорюватиме це питання з європейськими партнерами та іншими державами, прагнучи до конкретних рішень.