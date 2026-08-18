Такую оценку озвучил глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Что еще может продолжаться во время войны, по оценке Прево?

Глава МИД Бельгии отметил, что все хотели бы как можно скорейшего завершения войны, однако реалистичная оценка ситуации не позволяет рассчитывать на ее окончание в ближайшее время.

Мы все хотим, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Но, не будучи излишне наивными, можно опасаться, что этого не произойдет в ближайшие месяцы, а возможно, даже до конца года,

– сказал он.

Именно поэтому Бельгия понимает озабоченность Украины по поводу того, как обеспечить достаточное финансирование после 2027 года.

Прево подчеркнул, что поддержка Украины остается стратегически важной для европейских стран.

В конце концов, я убежден, что поддержка Украины имеет стратегическое значение и что все европейские страны нашли решение в виде займа на 90 миллиардов евро на 2027 год,

– говорит политик.

В то же время бельгийское правительство понимает озабоченность Киева относительно финансовых потребностей в последующие годы. По словам Прево, Европе нужно уже сейчас думать о том, какие ресурсы она сможет предоставить Украине, если война затянется.

Отдельно глава бельгийского МИД высказался о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Эти средства потенциально могут оставаться важным инструментом в ходе переговоров о завершении войны.

В частности, Прево предположил, что замороженные активы могут стать одним из рычагов в рамках будущего мирного соглашения.

Очевидно, ведется обоснованная дискуссия о сохранении этой суммы в качестве козыря на переговорах в рамках потенциального мирного соглашения, которое также должно заставить Россию покрыть все или часть нанесенного ею ущерба,

– говорит глава МИД Бельгии.

По его словам, Бельгия услышала призывы из других европейских столиц вернуться к обсуждению вопроса об использовании российских активов. В то же время риски, о которых бельгийская сторона говорила ранее, никуда не исчезли.

Прево подчеркнул, что Бельгия не имеет принципиальных возражений против того, чтобы замороженные российские средства использовались в интересах Украины. Однако перед принятием решения, по его мнению, необходимо найти юридически надежный механизм, который минимизирует потенциальные риски для страны.

Если такого решения не найдут, Бельгия, вероятно, продолжит осторожно относиться к использованию этих средств. При этом Прево отдельно подчеркнул, что позиция Бельгии не должна восприниматься как нежелание помогать Украине.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украине крайне необходимо решение об использовании замороженных российских активов. По его словам, ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, уже превышает 600 миллиардов долларов, поэтому самостоятельно справиться с последствиями войны стране чрезвычайно сложно.

Сибига подчеркнул, что международная поддержка необходима для укрепления устойчивости Украины и сохранения ее макрофинансовой стабильности. Он добавил, что Киев будет активно обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами и другими государствами, стремясь к конкретным решениям.