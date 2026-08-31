Що відповіли у Бельгії

Вивчити нові способи застосування близько 200 мільярдів євро російських активів, заблокованих у ЄС, закликали Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія, пише Euractiv.

Однак Бельгія категорично відкинула цю нову пропозицію, яку очолив Стокгольм.

Це не підлягає обговоренню, двері зачинені,

– заявив бельгійський міністр оборони Тео Франкен.

Політик додав, що прем'єр-міністр країни послідовно виступає проти передачі заморожених російських активів і стоятиме на своєму.

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Водночас Франкен визнав, що опір Бельгії викликає невдоволення серед інших держав Євросоюзу, особливо країн Балтії, які є одними з найактивніших прихильників використання мільярдів Москви.

Їм також варто бути обережними, постійно повертаючись до цього питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це мудро,

– попередив глава Міноборони.

Які сумніви існують у Бельгії

Втім, жорсткі висловлювання Франкена дещо відрізняються від попередніх слів міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево.

Раніше цього місяця Прево залишав можливість для використання заморожених російських активів. Він допускав можливість передати ці кошти Україні, але лише за умови, що юридичні ризики та відповідальність розподілять між усіма країнами ЄС.

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять питання російських мільярдів на зустрічі в Ірландії наступного тижня.

Нагадаємо, більшість активів Москви зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Тому на саміті ЄС у 2025 році прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заблокував ініціативу "репараційної позики" для України на основі цих грошей, аргументувавши це можливими юридичними позовами з боку Росії.