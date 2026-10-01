Країни ЄС повернулися до важливого питання: це стосується фінансування України

Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 15 – 16 жовтня, щоб обговорити низку питань, зокрема Україну. Напередодні саміту 122 депутати Європейського парламенту та чотири держави-члени закликають використати 210 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні.

Чи зможе Україна отримати заморожені активи Росії

Наразі Міністерству оборони України бракує 23,1 мільярда євро фінансування, і прихильники ініціативи вважають, що ці активи могли б допомогти закрити дефіцит, про що пише Forbes.

Водночас Бельгія, де зберігається більшість активів, виступає проти цього плану через юридичні та фінансові ризики.

Європейський центральний банк попередив, що такий крок може послабити довіру до євро.

Тим часом Центральний банк Росії подав позови проти ЄС і домігся рішень російських судів на свою користь у справах проти Euroclear, хоча перспективи виконання цих рішень залишаються невизначеними.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЄС та його держави-члени надали Україні 224,5 мільярда євро допомоги. Вона включала гуманітарну допомогу, фінансову підтримку, зброю та оборонне обладнання.

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії триває, Європа почала шукати інші способи надання допомоги Україні,

– йдеться у матеріалі.

Це спонукало частину європейських політиків знову активізувати заклики використати заморожені російські активи. За даними Reuters, Європа утримує 210 мільярдів євро заморожених російських активів.

Прихильники їх використання для допомоги Україні стверджують, що це дозволило б зменшити фінансовий тиск на ЄС, водночас змусивши Росію платити за війну, яку вона розпочала. Вони також зазначають, що Україна могла б використати ці 210 мільярдів євро для фінансування державних програм, оборони та відбудови.

У жовтні 2025 року лідери ЄС намагалися створити репараційну позику для України, використавши заморожені російські активи. Однак після кількох місяців переговорів план так і не був реалізований.

Натомість у грудні 2025 року лідери ЄС погодили позику Україні на 90 мільярдів євро.

Раніше того ж місяця ЄС також скористався надзвичайним положенням договорів, щоб заморозити російські активи на невизначений термін.

Які держави підтримують ідею використання активів

Частина європейських політиків вважає, що для України потрібно зробити більше. Наприклад, минулого місяця міністр оборони Естонії Мартін Херем заявив, що ЄС має використовувати заморожені російські активи для підтримки України, а міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що питання заморожених російських активів має "залишатися на столі"

У вересні Португалія також підтримала використання активів, водночас заявивши, що розуміє занепокоєння Бельгії. А представники Фінляндії, Латвії та Литви ще в грудні 2025 року підтримали заклик використовувати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні.

Що тим часом робить Росія

Слід також додати, що ще 27 лютого цього року Центральний банк Росії подав позов проти ЄС до Загального суду Європейського Союзу в Люксембурзі через безстрокове замороження російських активів.

У травні московський суд постановив, що Euroclear має виплатити компенсацію Центральному банку Росії у зв’язку із замороженими активами. У червні Euroclear подав власний позов у Брюсселі У липні московський суд відхилив апеляцію Euroclear, постановивши, що брюссельська організація має виплатити збитки Центральному банку Росії.

Що буде далі – незрозуміло, оскільки російські суди не мають юрисдикції для примусового виконання своїх рішень на території ЄС,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що російські рахунки пропонують "перенести" до спецструктури, яка перебуватиме під повним контролем Євросоюзу – разом з юридичними зобов'язаннями. Так Бельгія та, зокрема, Euroclear отримають гарантії або компенсації, яких вони прагнуть. Але конкретного рішення наразі не вдалося досягнути.