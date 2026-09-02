Вчителям підвищують зарплати: уряд знайшов 57,4 мільярда на нові виплати

Уряд ухвалив рішення про надання освітньої субвенції місцевими бюджетами на останні чотири місяці року. Кошти мають забезпечити анонсоване підвищення окладів учителів та доплати окремим категоріям освітян.

Які суми виділив уряд

На виплату зарплат педагогам з вересня по грудень громадам спрямували 57,4 мільярда гривень, повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Ці кошти територіальні громади використають для своєчасної виплати заробітних плат педагогам уже з урахуванням підвищення посадових окладів на 20% із 1 вересня.

Окрім цього, уряд перерозподілив 25,8 мільярда гривень між бюджетними програмами Міністерства освіти і науки. Фінансування також призначене для забезпечення підвищення виплат освітянам.

Разом з тим з 1 вересня Кабмін встановив новий показник граничної розрахункової наповнюваності класів початкової школи – не більше 24 учнів.

Також до формули розподілу освітньої субвенції повернули всі години навчального плану, які не фінансувалися державою від початку повномасштабного вторгнення.

Як зросли зарплати вчителів

Раніше стало відомо, що посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 вересня зросли на 20%.

Водночас змінився сам принцип формування зарплати освітян, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

З 1 вересня відмовляємося від Єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в України,

– пояснив очільник уряду.

Нова система оплати праці охопила школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні заклади освіти.

Водночас уряд зберіг цільові фінансові стимули. Зокрема, вчителі, які працюють очно на прифронтових територіях, і надалі отримуватимуть фіксовану доплату у розмірі 2 600 гривень.

Також додаткові 10% до окладу нарахують педагогам коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки. Щодо дошкілля та позашкілля, Кабмін рекомендував місцевій владі самостійно підвищити зарплати цим категоріям з 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, що розмови про перегляд системи формування зарплат педагогів тривали в уряді не один місяць. Міністерство освіти і науки взялося за підготовку першого варіанту відповідного законопроєкту, його розраховують підготувати приблизно за пів року.