Про майбутні зміни міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів журналістам під час конференції "Серпнева-2026". Серед можливих кроків він назвав перегляд принципу нарахування зарплати, відмову від тарифної сітки та спрощення системи надбавок.

Перший варіант законопроєкту хочуть підготувати за пів року

У МОН розраховують приблизно за шість місяців напрацювати перший варіант документа, після чого розпочати консультації щодо нової системи оплати праці педагогів.

Думаю, що десь за пів року напрацюємо драфт, який дозволить нам почати консультації,

– сказав Бутенко.

Точних строків внесення законопроєкту до Верховної Ради міністр не назвав, адже перед цим майбутню модель потрібно погодити, зокрема, з Міністерством фінансів. За його словами, система має бути не лише зрозумілою для педагогів, а й забезпеченою необхідними коштами та мати перспективу підтримки у парламенті.

Серед варіантів, які можуть розглядати під час підготовки документа, – зміна самого принципу нарахування зарплати та відхід від нинішньої тарифної сітки.

У МОН хочуть переглянути систему надбавок

Окремою частиною майбутніх змін може стати перегляд доплат педагогам. За словами Бутенка, зараз працівники освіти можуть мати близько 80 різних видів надбавок, через що система формування зарплати стала складною.

Частина таких виплат має зрозуміле призначення, зокрема надбавки за престижність праці, класне керівництво чи перевірку письмових робіт. Інші, на думку міністра, варто переглянути, щоб зробити нарахування зарплати простішим і зрозумілішим.

Під час обговорення можливих змін порушували й питання педагогічного навантаження. Бутенко зазначив, що існують моделі, які передбачають його збільшення, однак сподівається, що МОН зможе запропонувати інший варіант.

Сподіваюся, що ми зможемо запропонувати уряду рішення без перерозподілу обсягів навантаження,

– зазначив міністр.

Якою саме буде остаточна модель оплати праці, поки не визначено – її ще мають напрацювати та обговорити під час консультацій.

Що було з попередньою реформою зарплат?

Ідею змінити систему оплати праці педагогів у МОН опрацьовували й раніше. У березні 2026 року тодішній міністр освіти Оксен Лісовий повідомляв, що відповідний законопроєкт уже розробили, однак погодити його з профспілками не вдалося.

У квітні міністерство представило профільному комітету Верховної Ради інший механізм, який передбачав включення частини надбавок до посадового окладу та вихід педагогів з Єдиної тарифної сітки. На той момент нову систему планували запровадити з 2027 року.

Бутенко пояснив, що не брав участі ані в підготовці попередніх законопроєктів, ані в переговорах із профспілками, тому детально оцінювати ці напрацювання не став. Чи використає МОН попередні пропозиції під час підготовки нового законопроєкту, міністр також не уточнив.