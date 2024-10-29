Чи зміниться зарплата військових до кінця року
29 жовтня 2024, 14:04Читать новость на русском
Відповідно до чинних правил зарплата українських військових залишатиметься на тому ж рівні, що і зараз. Як мінімум такі суми протримаються до кінця року.
Зарплата військових
Держава гарантує військовим матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби.
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Нагадаємо! Це регулюється законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
Виплати військових складаються з:
- щомісячне грошове забезпечення;
- додаткова винагорода – це надбавки 30, 50 та 100 тисяч гривень, встановлені на період воєнного стану;
- одноразова винагорода, яка нараховуватиметься за кожні 30 днів бойових завдань на передовій, у розмірі 70 тисяч гривень.
Грошове забезпечення поділяють на дві частини:
- основна – охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років;
- додаткова – надбавки за особливості проходження служби, зокрема в гірських регіонах чи на острові Зміїний, забезпечення режиму секретності та за наукові або спортивні звання.