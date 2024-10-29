Зарплата військових

Держава гарантує військовим матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби.

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Нагадаємо! Це регулюється законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Виплати військових складаються з:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода – це надбавки 30, 50 та 100 тисяч гривень, встановлені на період воєнного стану;

одноразова винагорода, яка нараховуватиметься за кожні 30 днів бойових завдань на передовій, у розмірі 70 тисяч гривень.

Грошове забезпечення поділяють на дві частини: