Чи зміняться зарплати військових у листопаді

Нещодавно в Україні підняли податки, що спричинило хвилювання стосовно зарплат. Зокрема, гостро стоїть питання про виплати військовим.

Чи зміниться зарплата військових

З 1 листопада зарплата військових не зміниться, а мінімальний її рівень залишиться на рівні 33 тисячі гривень. Ця сума складається з мінімального окладу солдата-строковика та окладу за військовим званням.

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Зарплати військових не зазнають змін, тому що на них не вплинуло збільшення податків, а військовий збір лишився на рівні – 1,5%.

Розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців становить:

30 тисяч гривень – для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання в умовах оборони України та захисту населення від військової агресії РФ;

50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання в органах військового управління, штабах і командуванні, що займаються оперативним управлінням підрозділами;

70 тисяч гривень – доплати для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.

100 тисяч гривень – для військових, що перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після отриманих травм, а також для тих, хто потрапив у полон.

Зверніть увагу! Це регулюється згідно з Законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету міністрів № 168.