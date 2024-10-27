Дехто вважає, що така ініціатива президента є недоречною, а кошти потрібно направити на підтримку армії. Чому це неможливо і які насправді наслідки матимуть виплати українцям, 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман.

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Нова "тисяча Зеленського"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 грудня українці зможуть отримати тисячу гривень, яку можна буде витратити на українські товари та послуги. Тисячу гривень від держави можна буде отримати на картку програми "Національний кешбек".

У суспільстві не всі однозначно висловилися про таку ініціативу.

Я вважаю, що кошти, які витрачаються у нашій державі на підтримку українського виробника, є завжди зі знаком "плюс". Під час великої війни запровадили низку різних програм, що однозначно додають свій мультиплікаційний ефект в економічному зростанні та зростанні ВВП,

– пояснив Василь Фурман.

Додамо, що витратити кошти від держави можна буде протягом зими 2024 року на:

комунальні послуги;

квитки Укрзалізниці;

лікарські засоби;

книжки;

культурні послуги;

донати військовим і волонтерам.

"Це матиме позитивний ефект для української економіки, а також це загалом підтримка українців в умовах війни. Особисто я підтримую такі заходи і виступаю за те, щоб було більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, яким це дуже потрібно в час війни", – підкреслив економіст.

Важливо наголосити, що кошти, які використовують для цієї ініціативи, надійшли із зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ці гроші не можна витрачати на фінансування української армії чи ВПК.