Дехто вважає, що така ініціатива президента є недоречною, а кошти потрібно направити на підтримку армії. Чому це неможливо і які насправді наслідки матимуть виплати українцям, 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман.
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Нова "тисяча Зеленського"
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 грудня українці зможуть отримати тисячу гривень, яку можна буде витратити на українські товари та послуги. Тисячу гривень від держави можна буде отримати на картку програми "Національний кешбек".
У суспільстві не всі однозначно висловилися про таку ініціативу.
Я вважаю, що кошти, які витрачаються у нашій державі на підтримку українського виробника, є завжди зі знаком "плюс". Під час великої війни запровадили низку різних програм, що однозначно додають свій мультиплікаційний ефект в економічному зростанні та зростанні ВВП,
– пояснив Василь Фурман.
Додамо, що витратити кошти від держави можна буде протягом зими 2024 року на:
- комунальні послуги;
- квитки Укрзалізниці;
- лікарські засоби;
- книжки;
- культурні послуги;
- донати військовим і волонтерам.
"Це матиме позитивний ефект для української економіки, а також це загалом підтримка українців в умовах війни. Особисто я підтримую такі заходи і виступаю за те, щоб було більше програм, які можуть розширювати підтримку українських виробників, яким це дуже потрібно в час війни", – підкреслив економіст.
Важливо наголосити, що кошти, які використовують для цієї ініціативи, надійшли із зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ці гроші не можна витрачати на фінансування української армії чи ВПК.