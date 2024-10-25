Нова програма підтримки населення передбачає виділення по 1 тисячі гривень на кожного члена сім'ї. Однак витратити її можна буде лише на певні категорії.

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Тисяча гривень допомоги від держави

Володимир Зеленський вказав, що зараз на всіх рівнях держави має тривати підготовка до опалювального сезону і зими. Гарант додав, що окрім системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень,

– повідомив президент.

Володимир Зеленський додав, що ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Також гроші можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, ліки, книжки та культурні послуги, або ж задонатити на ЗСУ.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", – сказав Зеленський.

Що ще сказав президент у зверненні