Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Есть-поддержка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества.