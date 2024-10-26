Стало відомо, що вони надходитимуть на віртуальну картку. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Куди нараховуватимуть кошти

Гроші будуть нараховувати на карту "Національного кешбеку".

Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня – січня – лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію,

– розповів Соболев.

Він повідомив, що такий крок додатково підтримає малий та середній бізнес України.

"Ці гроші марковані. Тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", – додав заступник міністра.