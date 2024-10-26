Стало известно, что они будут поступать на виртуальную карточку. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Куда будут начислять средства

Деньги будут начислять на карту "Национального кэшбека".

Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря – января – февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію,

– рассказал Соболев.

Он сообщил, что такой шаг дополнительно поддержит малый и средний бизнес Украины.

"Эти деньги маркированы. То есть есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", – добавил заместитель министра.