Некоторые считают, что такая инициатива президента является неуместной, а средства нужно направить на поддержку армии. Почему это невозможно и какие на самом деле последствия будут иметь выплаты украинцам, 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман.

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Новая "тысяча Зеленского"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 декабря украинцы смогут получить тысячу гривен, которую можно будет потратить на украинские товары и услуги. Тысячу гривен от государства можно будет получить на карточку программы "Национальный кэшбек".

В обществе не все однозначно высказались о такой инициативе.

Я считаю, что средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс". Во время большой войны ввели ряд различных программ, что однозначно добавляют свой мультипликационный эффект в экономическом росте и росте ВВП,

– пояснил Василий Фурман.

Добавим, что потратить средства от государства можно будет в течение зимы 2024 года на:

коммунальные услуги;

билеты Укрзализныци;

лекарственные средства;

книги;

культурные услуги;

донаты военным и волонтерам.

"Это будет иметь положительный эффект для украинской экономики, а также это в целом поддержка украинцев в условиях войны. Лично я поддерживаю такие меры и выступаю за то, чтобы было больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, ведь им это очень нужно во время войны", – подчеркнул экономист.

Важно отметить, что средства, которые используют для этой инициативы, поступили из внешней международной финансовой помощи. Эти деньги нельзя тратить на финансирование украинской армии или ВПК.