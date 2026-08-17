Пенсія може зрости: яку заяву слід подати українцям для збільшення виплат

Українці можуть самостійно впливати на ті періоди, які зараховують до страхового стажу. Зокрема, від загальної тривалості стажу залежить, скільки місяців можна вилучити з розрахунку заробітку.

Яка заява може збільшити пенсію

Законодавство передбачає, що можна вилучити загалом не більш ніж 60 календарних місяців, про що йдеться у матеріалі видання "На пенсії".

Місяці повинні становити не більше, ніж 10% страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. А після вилучення має залишитися щонайменше 60 місяців стажу.

Так, закон дозволяє пенсіонерові обрати періоди, які потрібно вилучити з розрахунку заробітку,

– йдеться у тексті.

Для цього слід подати заяву до Пенсійного фонду про перерахунок пенсії. У ній слід відзначити, які саме місяці не потрібно враховувати.

Також подати запит можна на сайті Дії. Наголошується, що обов’язкові для завантаження – скановані копії картки платника податків та паспорта. Водночас інші документи можуть знадобитись залежно від виду пенсії та інших даних.

Коли рішення перерахунок пенсії буде ухвалено, то на електронну пошту надійде сповіщення.

Нагадаємо, що наразі час догляду матері за малолітніми дітьми враховується не довше, ніж до досягнення кожною дитиною віку 3 років.

Водночас здобуття освіти може зараховуватися до стажу. Але лише те навчання, що відбувалося до 1 січня 2004 року.