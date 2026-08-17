Какое заявление может увеличить пенсию

Законодательство предусматривает, что можно исключить в общей сложности не более 60 календарных месяцев, о чем говорится в материале издания "На пенсии".

Количество месяцев не должно превышать 10% страхового стажа, учтенного в одинарном размере. При этом после исключения должно остаться не менее 60 месяцев стажа.

Так, закон позволяет пенсионеру выбрать периоды, которые необходимо исключить из расчета заработка,

– говорится в тексте.

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Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд о перерасчете пенсии. В нем следует указать, какие именно месяцы не нужно учитывать.

Также подать запрос можно на сайте "Дії". Отмечается, что обязательно необходимо загрузить отсканированные копии карточки налогоплательщика и паспорта. В то же время могут потребоваться и другие документы в зависимости от вида пенсии и прочих данных.

Когда решение о перерасчете пенсии будет принято, на электронную почту придет уведомление.

Напомним, что в настоящее время время ухода матери за малолетними детьми учитывается не дольше, чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет.

В то же время получение образования может засчитываться в стаж. Но только то обучение, что проходило до 1 января 2004 года.