Причисляют ли образование к стажу?

Дело в том, что в учебных заведениях засчитывается в страховой стаж только до 1 января 2004 года, о чем идет речь на сайте Пенсионный фонд.

Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь стаж 37 лет

Согласно информации, с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он ввел понятие "страховой стаж".

С тех пор обучение в страховой стаж не входит.

Важно! Теперь имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов работодатель платил за работника в Пенсионный фонд.

Адвокат АО "Юридическая фирма "Марусяк и партнеры" Оксана Воробей в частности, объяснила, что период обучения в высшем учебном заведении не засчитывается ни в трудовое, нет в страховой стаж.

Почему такие правила? Единый социальный вклад в систему общеобязательного государственного социального страхования за студентов во время учебы никто не платит.

Обучение, какое лицо проходило на дневной форме в техникумах или учреждениях профессионально-технического образования до 1 января 2004 года, засчитывается в трудовой стаж. В то же время обучение после 1 января 2004 года в стаж не засчитывается,

– объяснила экспертка.

В то же время обучение в советское время засчитывается в трудовой стаж.

Адвокат также сообщила, что раньше записи об обучении делали записи в трудовой книжке. Однако Пенсионный фонд часто не хочет учитывать этот стаж, в частности из-за ошибок в записях.

Обратите внимание! Срочная военная служба засчитывается в страховой стаж и учитывается при назначении пенсии, а подтвердить ее можно военным билетом или справкой, которую выдает ТЦК или воинская часть.

Оксана Воробей отметила, что основным документом для зачисления трудового стажа есть запись в трудовой книжке. Если же его нет или он сделан некачественно, то понадобятся диплом и справка из учебного заведения о периоде обучения.

Если учебного заведения уже нет, то выход все равно есть– справку можно получить в архиве.

Что еще нужно знать о ЕСВ?

Напомним, что размер минимального страхового взноса в настоящее время составляет 1 902, 34 гривны в месяц. То есть месяц страхового стажа зачислят при оплате минимального страхового взноса.

В то же время, максимальная сумма для начисления ЕСВ составляет 172 940 гривен или 20 минимальных зарплат. А максимальный страховой взнос составляет 38 046, 80 гривен.

В то же время двойная уплата ЕСВ не способна никоим образом улучшить ситуацию. В стаж отчислят только один месяц независимо от раз уплаты.

Но больше взносов может увеличить размер будущей пенсии. Дело в том, что пенсионная выплата зависит от суммы взносов.