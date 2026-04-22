Удваивается ли стаж для ФЛП, которые имеют официальную работу?

ЕСВ – это тот самый взнос, который напрямую влияет на будущую пенсию, пишет Новости. Live.

Чтобы месяц зачислили в страховой стаж, нужно оплатить как минимум минимальный взнос.

В 2026 году это 1 902,34 гривен в месяц.

Но здесь важный нюанс: независимо от того, сколько раз вы заплатите ЕСВ в течение одного месяца, в стаж зачислят только один месяц. То есть схема "заплатить больше – получить больше стажа" просто не работает. Даже если внести средства несколько раз, это не даст дополнительных месяцев.

Что касается ФЛП, они обязаны платить ЕСВ самостоятельно. Однако если предприниматель одновременно работает официально, и работодатель уже платит за него взнос, закон позволяет ФЛП не платить ЕСВ еще раз. Эта норма очерчена статьей 4 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Из этого ФЛП нужно запомнить главное: даже если человек все же платит взнос и как предприниматель, и как наемный работник – стаж от этого не удваивается. Фактически один из платежей не дает дополнительной пользы в плане стажа, и вернуть эти деньги как "лишние" не получится.

Впрочем, есть и плюс. Если платить больший ЕСВ (или делать это добровольно сверх минимума), это может повлиять на размер будущей пенсии. Ведь она зависит не только от количества лет стажа, но и от суммы взносов.

В конце марта 2026 года Министерство финансов обнародовало новый вариант налогового законопроекта. Несколько дней назад в Bloomberg появилась статья, где говорилось, что МВФ обеспокоен промедлением украинских депутатов по принятию законопроекта. Этот документ является одним из требований для продолжения финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8 миллиардов долларов.

24 Канал узнал, что именно может измениться для ФЛП и потребителей.

Законопроект в основном усложняет деятельность для ФЛП, потому что кроме предельной суммы для введения НДС, есть еще другой перечень требований, которые Государственная налоговая служба может трактовать по своему усмотрению. Например, что такое ФЛП, который имеет трудовые отношения, как это коррелируется и тому подобное.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" В Украине на самом деле есть проблема с тем, что крупные сети пользуюсь такими схемами, как дробление бизнеса на ФЛП. Впрочем с этой проблемой стоит бороться по-другому, ведь у нас есть финансовый мониторинг.

Налоговая может проверить тот или иной бизнес, а соответственно, увидеть реальную картину. Впрочем это хотят делать не точечно и отдельно с теми бизнесами, которые нарушают правила, а априори со всеми бизнесами. Итак, те предприниматели, которые работают честно и платят все налоги, будут вынуждены оправдываться.

Соответственно, мы не будем работать максимально с черным и серым бизнесом, а будем пытаться бороться с белым,

– говорит аналитик.

В то же время сейчас есть немало сфер в Украине, которые требуют внимания, в частности контрабанда на таможне, рынок алкоголя, сигарет и горючего. Именно там можно быстрее аккумулировать дополнительные средства без риска для экономической активности.

