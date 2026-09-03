Скорочення пенсій через економію бюджету: що чекає на літніх українців

Державний кошторис зазнає кардинальних змін, адже всі вільні ресурси терміново перенаправляють на потреби фронту. Такий крок змушує багатьох українців хвилюватися за власні гаманці та стабільність щомісячних виплат.

Що буде із пенсіями при новому режимі економії?

Попри масштабне скорочення видатків, пенсіонери та працівники бюджетної сфери можуть не хвилюватися за свої доходи. Запровадження жорсткого режиму економії стосується виключно непершочергових проєктів і не зачепить захищені статті бюджету, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

В уряді також наголошують, що запровадження режиму економії не передбачає перегляду вже призначених пенсій, соціальних допомог чи інших гарантованих законом виплат. Скорочення стосуються насамперед адміністративних витрат і проєктів, які не належать до пріоритетних в умовах воєнного стану.

Нагадаємо! Головною метою перегляду кошторисів є максимальна підтримка Збройних сил України. Завдяки оптимізації урядовцям уже вдалося вивільнити 70 мільярдів гривень, які повністю перенаправлять на фінансування війська

Який дефіцит бюджету України?

Наразі дефіцит бюджету Міноборони становить близько 27 мільярдів доларів, тому Україна критично залежить від макрофінансової допомоги європейських партнерів для покриття цивільних видатків. Щоб отримати додаткові транші, уряд активізував виконання міжнародних зобов'язань.

Зокрема, у серпні вдалося призначити суддів Вищого антикорупційного суду, а днями Кабмін подав до Ради чотири реформаторські законопроєкти. Вони передбачають спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів, реформу ринків капіталу та оптимізацію роботи ВАКС, що відкриває шлях до отримання мільярдів євро від ЄС.

Також ми раніше писали про те, які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки восени 2026 року та за яких умов їх призначають.