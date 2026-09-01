Кому та скільки доплатять у вересні?

У вересні окремі українці ще можуть отримати одноразову державну виплату, передбачену для громадян із особливими статусами. Розмір допомоги залежить від категорії отримувача та може сягати кількох тисяч гривень.

Для більшості пенсіонерів кошти надходять автоматично разом із пенсією у серпні. Однак, якщо людина мала право на виплату, але не отримала її в установлені строки, у 2026 році передбачена можливість звернутися із заявою пізніше. Зокрема, ПФУ зазначає строк до 1 жовтня, а в окремих випадках аж до 1 листопада, повідомляє Пенсійний фонд.

Хто має право на виплату?

Розмір одноразової допомоги визначається залежно від статусу отримувача. Гроші передбачені, зокрема, для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників та інших категорій громадян.

Найбільша сума передбачена для людей з особливими заслугами перед Україною та осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. Для інших категорій розмір виплати є нижчим.

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Як отримати гроші?

Пенсіонерам, яким виплату призначають автоматично, додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Якщо ж людина не є пенсіонером, для отримання допомоги необхідно подати відповідну заяву.

Зробити це можна через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або електронний портал Пенсійного фонду. При зверненні потрібно надати документи, що підтверджують особу та відповідний статус.

Які ще надбавки доступні українським пенсіонерам?

Серпнева одноразова допомога – не єдиний спосіб збільшити свої доходи. Нагадаємо, раніше ми писали, що українці старше 70 років мають право на щомісячну вікову доплату, яка становить від 300 до 570 гривень залежно від віку.Крім того, одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, можуть оформити додаткову тисячу до пенсії (наразі це 1 038 гривень).

А для тих, хто постійно проживає або працює в гірській місцевості, передбачений спеціальний бонус у вигляді 20% надбавки до основної суми виплат. Тож уважно перевірте свої документи та статуси, щоб не втратити законні гроші від держави.