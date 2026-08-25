Хто з пенсіонерів може отримати таку доплату

Українські пенсіонери, що сягнули 70 років і отримують пенсію за віком, мають право на таку доплату. Головною умовою для отримання надбавки є те, що загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ.

Розмір цієї доплати різниться:

для осіб, які досягли віку від 70 до 74 років, щомісячна доплата становить 300 гривень;

пенсіонери у віковій категорії від 75 до 79 років отримують 456 гривень;

а люди старше 80 років можуть розраховувати на доплату в розмірі – 570 гривень.

Як нараховують доплату за віком

Призначення цієї доплати відбувається безпосередньо з дня, коли особа досягає відповідного віку. Через це в перший місяць сума нараховується пропорційно залежно від дати народження.

Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,

– наголошує Пенсійний фонд.

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До слова, це не єдина доплата на яку мають право пенсіонери. Наприклад, деякі українці можуть отримати спеціальну надбавку за станом здоров'я.

Ця доплата надається одиноким пенсіонерам старше 80 років, що потребують стороннього нагляду. Наразі вона складає – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто – 1 038 гривень.