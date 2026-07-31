Кому надається така доплата?

Доплата через погіршення стану здоров'я надається пенсіонерам, що мають виплату за віком, повідомляє Пенсійний фонд. Також критеріями для отримання цієї допомоги є:

пенсіонер сягнув віку 80 років;

проживає на самоті;

не має працездатних родичів, які б мали здійснювати утримання;

пенсіонер потребує догляду згідно з за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Зверніть увагу! Аби отримати медичний висновок, пенсіонеру потрібно пройти комісію. Спрямування надає сімейний лікар.

Ця доплата призначається після звернення особи до ПФУ. Окрім заяви, пенсіонер має надати пакет документів. Зокрема, довідку від лікарської комісії.

Розраховується ця доплата як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Тобто, станом на 2026 рік, цей показник – 1 038 гривень.

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До слова, українські пенсіонери мають право і на інші доплати. Зокрема, надбавку за віком. Вона надається пенсіонерам старше 70 років, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як – 10 340, 35 гривень.

Розмір вікової доплати залежить від віку. Наразі вона коливається в межах від 300 до 570 гривень.