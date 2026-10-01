Що зміниться з 1 жовтня: стипендії, субсидії, тарифи та курс валют

У жовтні українців чекають зміни у виплатах, комунальних розрахунках та умовах отримання грантів. Студенти отримуватимуть підвищені стипендії, Пенсійний фонд перерахує субсидії на опалювальний сезон, а от на валютному ринку різких коливань не прогнозують.

Стипендії для студентів зросли вдвічі

Підвищені академічні стипендії почали діяти ще з 1 вересня. Тож саме у жовтні студенти отримуватимуть нові суми, повідомляють у МОН.

Для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна стипендія зросла з 2 000 до 4 000 гривень на місяць, інші виплати такі:

при фаховій передвищій освіті виплата тепер становить 3 020 гривень замість 1 510 гривень;

учні закладів професійної освіти отримуватимуть 2 500 гривень замість 1 250.

Вдвічі зросли також окремі іменні та академічні стипендії. Загалом у Держбюджеті – 2026 на такі виплати заклали на 1,2 мільярда гривень більше, ніж торік.

У кого зростуть пенсії з 1 жовтня

Загального підвищення пенсій з 1 жовтня не передбачено. Основний перерахунок у 2026 році вже провели у березні.

Проте для частини пенсіонерів сума виплати може змінитися через вікові доплати. Пенсійний фонд передбачає надбавку 300 гривень для людей віком від 70 до 75 років, до 456 гривень – від 75 до 80 років і до 570 гривень після 80 років.

Зверніть увагу! Нарахування такої доплати залежить, зокрема, від суми пенсії. Пенсійна виплата особи має бути не більш як 10 340,35 гривні.

Яка буде мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата у жовтні становитиме 8 647 гривень на місяць. Тобто, у погодинному вимірі – 52 гривні.

Ці суми встановлені Держбюджетом на 2026 рік. Окремого підвищення мінімалки з 1 жовтня закон не передбачає.

Виплати ВПО: які суми отримуватимуть у жовтні

Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають критеріям програми, залишається на рівні 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

У Мінсоцполітики повідомили про продовження виплат ще на шість місяців. Для дітей, які мають право на допомогу, передбачене автоматичне продовження.

При цьому сама наявність довідки ВПО не означає автоматичного отримання грошей. Виплата залежить від установлених критеріїв та періоду, на який її призначили конкретній людині.

"Зимова підтримка": хто може отримати 19 400 гривень

До 30 жовтня можна подати заяву на одноразову допомогу за програмою "Зимова підтримка", повідомляє ПФУ. Йдеться про 19 400 гривень на одне домогосподарство, а не на кожного його члена.

Програма поширюється на вразливі категорії населення, які фактично проживають у визначених громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей. Тимчасово окуповані території до переліку не входять.

Важливо! Перед зверненням варто перевірити, чи входить конкретна громада до затвердженого переліку.

Серед потенційних отримувачів – люди, які отримують житлову субсидію, пенсію по інвалідності, допомогу на проживання ВПО або окремі види державної допомоги сім'ям із дітьми.

Субсидії перерахують на опалювальний сезон

З 1 жовтня починається опалювальний період, тому Пенсійний фонд проведе перерахунок житлових субсидій.

Більшості отримувачів повторно подавати заяву не потрібно: виплату на новий сезон перерахують автоматично. Звернутися до Пенсійного фонду доведеться тим, хто:

оформлює субсидію вперше;

або у кого змінилися обставини, що впливають на право на допомогу.

Що буде з тарифами на світло

Для побутових споживачів ціна на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат. Чинний тариф встановлений до 31 жовтня 2026 року.

Зверніть увагу! Для будинків і квартир з офіційно оформленим електроопаленням з 1 жовтня діє пільгова ціна 2,64 гривні за кіловат на перші 2 000 кіловатів споживання на місяць.

Що буде з тарифом після жовтня, поки остаточно не вирішено. Експертка у сфері житлово-комунальних послуг Христина Ненно прогнозує, що різкого підвищення вартості електроенергії саме з листопада не буде. На думку спеціалістки, питання зміни тарифу може постати вже у 2027 році.

Що буде з курсом долара та євро у жовтні

У жовтні різких коливань на валютному ринку не очікується, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

За його прогнозом, долар протягом місяця може коштувати 44,6 – 45,4 гривні, а євро – 51,8 – 53 гривні.

На валютний ринок впливатимуть:

інфляція;

наслідки російських атак на енергетику та логістику;

ціни на пальне;

торговельний дефіцит;

обсяги міжнародної допомоги.

Окреме значення має ситуація на світових ринках. Якщо дорожчатиме нафта, Україні знадобиться більше валюти для закупівлі імпортного пального. На курс євро, своєю чергою, впливатиме співвідношення євро та долара та ситуація на європейському енергетичному ринку.

Лєсовий очікує, що Національний банк продовжить згладжувати надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій. Водночас прогноз експерта не є гарантованим курсом. Фактичні значення залежатимуть від ситуації на ринку та зовнішніх факторів.

Нові можливості для бізнесу у жовтні

У вересні оновили умови програми "Власна справа". Тому в жовтні підприємці можуть подавати заявки вже за новими правилами.

Для започаткування бізнесу можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень. З урахуванням бонусів максимальна сума становить 500 тисяч гривень.

Для масштабування вже чинного бізнесу передбачені гранти від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. З бонусами сума може сягати 2,5 мільйона. Розмір гранту залежить від регіону, сфери діяльності, кількості робочих місць та категорії заявника. Заявки приймають через "Дію".

Ціна на газ у жовтні

1 жовтня починається новий газовий рік. Для споживачів це не означає автоматичної зміни ціни газу, але впливає на подальші розрахунки вартості його розподілу.

Для більшості українців – клієнтів "Нафтогазу" річний тарифний план залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр до кінця квітня 2027 року.