Зміна виду пенсії: хто зможе збільшити свої виплати

Деякі українці мають право на декілька видів пенсій, тож для них доступний вибір, яку виплату обрати. Проте змінювати одні гроші на інші можна не один раз.

Скільки разів можна переходити з одного виду пенсії на інший

Деколи буває, що особи з інвалідністю мають достатньо стажу для отримання пенсії за віком. Щоб визначити, яка вигідніша, треба врахувати усі обставини.

Читайте також Чи може пенсія за віком бути вигідніша ніж за інвалідністю

Наприклад, якщо є інвалідність ІІІ групи та повний страховий стаж, вигідніше обрати пенсію за віком, бо виплати по інвалідності становить лише 50% від виплат за віком.

Нагадаємо! Особи з III групою інвалідності, які мають повний страховий стаж, але ще не досягли пенсійного віку, можуть отримати право на негайне призначення пенсії по інвалідності в розмірі повної пенсії за віком. В такому випадку не варто переходити з одного виду пенсії на інший.

Якщо ж особа має І або ІІ групу інвалідності, усе залежить від віку особи та кількості набутого страхового стажу для переходу на пенсію за віком. Однак ймовірність того, що пенсія по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком – доволі висока.

Щоб змінити вид пенсії, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Робити це можна декілька разів залежно від того, які виплати вигідніші для особи.