Більше не буде: яка максимальна пенсія в Україні зараз

З 1 січня 2024 року зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, змінився і розмір гарантованої пенсійної виплати.

Як змінилась максимальна пенсія

Через зростання прожиткового мінімуму збільшився і розмір максимальної пенсії. Зараз така пенсійна виплата сягає 23 610 гривень.

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Попри те, що пенсії українців у 2024 році зросли, більшість пенсіонерів – 26,14% все ще отримують виплати менш як 3 тисячі гривень. Більш як 10 тисяч гривень має лише 12,48% від загальної кількості осіб.

Інші пенсіонери отримують такі виплати:

17,32% українців мають пенсійні виплати в діапазоні від 3 001 до 4 000 гривень ;

; 18,59% громадян отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень ;

; 25,47% мають пенсійні виплати від 5 001 до 10 000 гривень.

Середня пенсійна виплата, при цьому, станом на 1 липня сягнула 5 816,62 гривні. А от для працюючих пенсіонерів це значення – 6 216,20 гривень.

Нагадаємо! Під максимальною мається на увазі пенсійна виплата з урахуванням усіх надбавок та доплат.