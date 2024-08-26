Як будуть виплачуватись пенсії по-новому

Міністер соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що закон про нову систему планується ухвалити на початку 2025 року. Відповідні зміни набудуть чинності з початку 2026 року.

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Таким чином, уряд пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, що суттєво змінить механізм нарахування пенсій. Відповідний законопроєкт №9212 вже пройшов перше читання, проте був відправлений на доопрацювання.

Зауважте! Після внесення змін оновлений документ планують подати на розгляд парламенту у вересні 2024 року.

Оксана Жолнович заявила, що пенсійна реформа в Україні буде здійснюватися комплексно та охоплюватиме три основні компоненти:

Обов’язкова накопичувальна система: працівники будуть зобов'язані відраховувати частину своєї заробітної плати на особистий пенсійний рахунок. Добровільна накопичувальна система: громадяни матимуть можливість робити додаткові внески для підвищення рівня своїх пенсійних виплат. Солідарна система: ця система залишиться основою пенсійного забезпечення, де виплати будуть фінансуватися за рахунок внесків працюючого населення.

Яка нова формула розрахунку пенсій

Пенсії розраховуватимуться за новою формулою, яка враховує кількість відпрацьованих років та суму сплачених внесків. Ці показники конвертуватимуться у бали, вартість яких дорівнює 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік.

Наприклад! Працівники з 35-річним стажем можуть розраховувати на пенсію в розмірі 30% від середньої заробітної плати. А особи, які мають стаж не менше 15 років – отримуватимуть пенсію не менше третини від мінімальної заробітної плати на момент виходу на пенсію.

Втім, очікується, що солідарна система залишиться основою пенсійного забезпечення, в той час, як накопичувальна система зменшить податкове навантаження на роботодавців та підвищить пенсії майбутніх пенсіонерів до 60% від мінімальної заробітної плати.