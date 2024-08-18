Стаж для соціальної пенсії

Особи, які не мають достатньо років трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що складає 2 361 гривню. та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

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Максимальна сума цієї виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 3 028 гривень. Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з пакетом документів.

Зауважте! Соціальна пенсія переглядається кожні шість місяців, враховуючи зміни в майновому стані та середньому доході.

Таким чином, стандарти страхового стажу станом на 2024 рік наступні:

Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки потрібно накопичити 21 рік страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років страхового стажу.

Зауважте! До 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу зростатиме на один рік.