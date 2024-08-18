Стаж для социальной пенсии

Лица, которые не имеют достаточно лет трудового стажа, могут получать социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.

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Максимальная сумма этой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 3 028 гривен. Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов.

Обратите внимание! Социальная пенсия пересматривается каждые шесть месяцев, учитывая изменения в имущественном состоянии и среднем доходе.

Таким образом, стандарты страхового стажа по состоянию на 2024 год следующие:

Для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа.

Для пенсии в 63 года нужно накопить 21 год страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно 15 лет страхового стажа.

Заметьте! До 2028 года минимальное требование к страховому стажу будет расти на один год.