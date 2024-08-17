Що потрібно робити, аби не платити за доставку газу

Річ у тому, що навіть тоді, коли особа не використовує газ, але досі є підключеною до газової мережі, вона надалі зобов'язана сплачувати за доставку газу.

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Щоб не витрачати кошти можна офіційно відмовитися від підключення до мережі.

Для цього потрібно розірвати контракт;

Але якщо особа не бажає розривати угоду, адже в майбутньому ще використовуватиме газ, тоді вона має право сплачувати мінімальну суму за доставку доти, поки не почне знову користуватися газом.

Як можна скасувати угоду про доставку газу:

Отримати акт про зупинення постачання газу;

Звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.

Як продовжити подачу газу:

Написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди;

Важливо! У випадку коли оператор ГРМ відмовляється розірвати договір, особа може подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах.