Що потрібно робити, аби не платити за доставку газу

Річ у тому, що навіть тоді, коли особа не використовує газ, але досі є підключеною до газової мережі, вона надалі зобов'язана сплачувати за доставку газу.

Читайте також Найвищі пенсії в Україні: у яких областях пенсії вищі, ніж в інших

Щоб не витрачати кошти можна офіційно відмовитися від підключення до мережі.

  • Для цього потрібно розірвати контракт;
  • Але якщо особа не бажає розривати угоду, адже в майбутньому ще використовуватиме газ, тоді вона має право сплачувати мінімальну суму за доставку доти, поки не почне знову користуватися газом.

Як можна скасувати угоду про доставку газу:

  • Отримати акт про зупинення постачання газу;
  • Звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.

Як продовжити подачу газу:

  • Написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди;