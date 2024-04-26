Чи підвищать пенсії постраждалим від Чорнобильської катастрофи

Від 1 березня цього року зросли мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою. Зміни пов'язані зі зростанням середньої заробітної платні по Україні.

Як призначаються пенсії чорнобильцям

У 2024 році мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і чия інвалідність прямо пов'язана з цією катастрофою, були перераховані.

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Законодавство встановлює нові розміри пенсійного забезпечення:

Особи з інвалідністю 1 групи отримають 100% від середньої заробітної плати, що враховується для пенсійного обчислення;

Особи з інвалідністю 2 групи – 80% від цієї суми;

Особи з інвалідністю 3 групи – 60%.

Як змінилися виплати

! Якщо фактичний розмір пенсії не досягає зазначених відсотків через недостатні надбавки чи інші пенсійні доплати, установлені законом, таким особам надається державна допомога, яка компенсує різницю.

Щорічно 1 березня проводиться перерахунок пенсійних виплат. Вони розраховуються на основі середньої заробітної плати за попередній рік, з якої було сплачено страхові внески та яка береться для обрахування пенсій. За 2023 рік розрахунковий показник становить 14 308,46 гривні.

З 1 березня 2024 року нові мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлені наступним чином:

для осіб з інвалідністю 1 групи – 14 308,46 гривні;

для осіб з інвалідністю 2 групи – 11 446,77 гривні;

для осіб з інвалідністю 3 групи – 8 585,08 гривні.

Скільки в Україні постраждалих від аварії на ЧАЕС

! Ці виплати забезпечуються незалежно від основи, за якою було призначено пенсію, забезпечуючи підтримку тим, хто найбільше постраждав від Чорнобильської катастрофи.

Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, з загальної кількості пенсіонерів у країні, що становить 10,517 мільйона.

Згідно з даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців проживає у Київській області, де їх чисельність досягає 206 тисяч.