Повысят ли пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

С 1 марта этого года выросли минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Изменения связаны с ростом средней заработной платы по Украине.

Как назначаются пенсии чернобыльцам

В 2024 году минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и чья инвалидность прямо связана с этой катастрофой, были пересчитаны.

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Законодательство устанавливает новые размеры пенсионного обеспечения:

Лица с инвалидностью 1 группы получат 100% от средней заработной платы, учитываемой для пенсионного исчисления;

Лица с инвалидностью 2 группы – 80% от этой суммы;

Лица с инвалидностью 3 группы – 60%.

Как изменились выплаты

! Если фактический размер пенсии не достигает указанных процентов из-за недостаточных надбавок или других пенсионных доплат, установленных законом, таким лицам предоставляется государственная помощь, которая компенсирует разницу.

Ежегодно 1 марта проводится перерасчет пенсионных выплат. Они рассчитываются на основе средней заработной платы за предыдущий год, с которой были уплачены страховые взносы и которая берется для расчета пенсий. За 2023 год расчетный показатель составляет 14 308,46 гривны.

С 1 марта 2024 года новые минимальные размеры пенсионных выплат для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, установлены следующим образом:

для лиц с инвалидностью 1 группы – 14 308,46 гривны;

для лиц с инвалидностью 2 группы – 11 446,77 гривны;

для лиц с инвалидностью 3 группы – 8 585,08 гривны.

Сколько в Украине пострадавших от аварии на ЧАЭС

Эти выплаты обеспечиваются независимо от основания, по которому была назначена пенсия, обеспечивая поддержку тем, кто больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы.

По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано 639 тысяч пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из общего количества пенсионеров в стране, что составляет 10,517 миллиона.

Согласно данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев проживает в Киевской области, где их численность достигает 206 тысяч.