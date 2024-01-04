Інфляція в Туреччині зростає: що відбувається насправді

В Туреччині інфляція продовжує зростати. Ростуть ціни на найбільш базові товари, зокрема харчові продукти.

Яка ситуація з економікою Туреччини зараз

Споживчі ціни у Туреччині сильно зросли у грудні 2023 року. Це найвищий показник за останні 13 місяців.

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Статичний інститут Туреччини – Turkstat – повідомив, що зараз інфляція складає 64,8%. Для порівняння, у листопаді це значення було 62%. Цікаво, що аналітики вважали, що відсоток інфляції у грудні мала бути 65,1%.

Як змінились ціни за останній місяць 2023 року:

вартість комуналки стала більшою на 40,4%, у листопаді цей показник складав – 37,5%;

туристична сфера: готелі та заклади харчування – на 93,2% (у листопаді це значення було на рівні 92,9%);

транспортні послуги – 77% (у листопаді на 70%);

харчові продукти – 72% (в листопаді ціни зросли на 67,2%).

у розрахунку на місячний період. інфляція навпаки стала слабкішою і у порівняння з листопадовим показником 3,3%, грудневий впав на 0,4% і склав 2,9%.

Також Turkstat повідомив, що базова інфляція за грудень зросла з 69,9% до 70.6%. Це максимум з 2004 року.

Також зріс індекс PPI або ціни виробників. Цей показник збільшився на 1,1%, відносно листопада і тепер має значення 44.2%.

У розрахунку базової інфляції не враховується ціна на тютюнову продукцію, золото та харчові продукти.