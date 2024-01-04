Яка ситуація з економікою Туреччини зараз
Споживчі ціни у Туреччині сильно зросли у грудні 2023 року. Це найвищий показник за останні 13 місяців.
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Статичний інститут Туреччини – Turkstat – повідомив, що зараз інфляція складає 64,8%. Для порівняння, у листопаді це значення було 62%. Цікаво, що аналітики вважали, що відсоток інфляції у грудні мала бути 65,1%.
Як змінились ціни за останній місяць 2023 року:
- вартість комуналки стала більшою на 40,4%, у листопаді цей показник складав – 37,5%;
- туристична сфера: готелі та заклади харчування – на 93,2% (у листопаді це значення було на рівні 92,9%);
- транспортні послуги – 77% (у листопаді на 70%);
- харчові продукти – 72% (в листопаді ціни зросли на 67,2%).
Також Turkstat повідомив, що базова інфляція за грудень зросла з 69,9% до 70.6%. Це максимум з 2004 року.
Також зріс індекс PPI або ціни виробників. Цей показник збільшився на 1,1%, відносно листопада і тепер має значення 44.2%.