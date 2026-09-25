Наслідки обстрілів: як удари по енергетиці вдарять по наших гаманцях восени

Ворожі атаки на інфраструктуру запускають ланцюгову реакцію в економіці, яка неминуче дійде до полиць супермаркетів. Справжні наслідки літнього терору українці відчують на власних бюджетах вже зовсім скоро.

Чому дорожчає їжа та комунікації

Офіційна статистика поки не показує повної картини збитків від серпневих російських ударів, однак тривожні дзвіночки вже є. За даними Держстату, вартість промислової продукції зросла майже на відсоток, і цей тягар виробники неминуче перекладуть на кінцевого споживача, про що пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці.

Найвідчутнішого удару зазнала енергетика, де постачальники світла, газу та води підняли прайси на 1,2%. Експерт пояснює це шаленим стрибком попиту на електроенергію на тлі дефіциту.

Ціни виробників харчової продукції зросли на 1%, і це схоже на той самий фактор вибитих складів та логістики,

– зазначає Шевчишин.

Зокрема, м'ясо додало у вартості понад два відсотки, хліб подорожчав на півтора відсотка, а молочка – майже на півтора, попри те, що внутрішнього дефіциту цих товарів в Україні немає.

Що відбувається з експортом та металургією

Поки харчовики рахують збитки від розбитої логістики, важка промисловість змушена демпінгувати. У металургії та видобутку ціни впали майже на відсоток. Галузь відверто гальмує через заблоковані порти та неможливість нормально вивозити руду за кордон, тому підприємства змушені віддавати сировину на внутрішній ринок за безцінь.

Важливо! Аналізуючи передісторію серпневих подій, варто розуміти, що виробнича інфляція завжди йде попереду споживчої. Поточні цифри – це лише верхівка айсберга, адже механіка підрахунків Держстату має певну затримку. Ситуація у вересні буде ще більш гнітючою і покаже продовження зростання цін через шалені витрати бізнесу на генератори та відновлення.

Для звичайного українця це означає лише одне: варто готуватися до нових цінників у магазинах та оптимізувати свої щоденні витрати вже сьогодні.

Раніше ми писали, що в Україні вартість волоських горіхів підскочила рівно вдвічі, сягнувши позначки у 400 гривень за кілограм замість звичних 200. Такий ціновий стрибок боляче б'є по гаманцях споживачів, які звикли робити запаси корисних продуктів на зиму.