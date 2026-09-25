Почему дорожает еда и коммуникации

Официальная статистика пока не дает полной картины ущерба от августовских российских ударов, однако тревожные сигналы уже есть. По данным Госстата, стоимость промышленной продукции выросла почти на один процент, и эту нагрузку производители неизбежно переложат на конечного потребителя, что пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице.

Наиболее ощутимый удар пришелся на энергетику, где поставщики света, газа и воды подняли цены на 1,2%. Эксперт объясняет это резким скачком спроса на электроэнергию на фоне дефицита.

Цены производителей пищевой продукции выросли на 1%, и это, по всей видимости, связано с теми же проблемами с складами и логистикой,

– отмечает Шевчишин.

В частности, мясо подорожало более чем на два процента, хлеб подорожал на полтора процента, а молочные продукты – почти на полтора, несмотря на то, что внутреннего дефицита этих товаров в Украине нет.

Что происходит с экспортом и металлургией

Пока производители продуктов питания подсчитывают убытки от нарушенной логистики, тяжелая промышленность вынуждена прибегать к демпингу. В металлургии и добыче цены упали почти на один процент. Отрасль явно тормозит из-за заблокированных портов и невозможности нормально вывозить руду за границу, поэтому предприятия вынуждены сбывать сырье на внутренний рынок за бесценок.

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Важно! Анализируя предысторию августовских событий, следует понимать, что производственная инфляция всегда опережает потребительскую. Текущие цифры – это лишь верхушка айсберга, ведь механика расчетов Госстата имеет определенную задержку. Ситуация в сентябре будет еще более удручающей и продемонстрирует продолжение роста цен из-за огромных расходов бизнеса на генераторы и восстановление.

Для обычного украинца это означает только одно: стоит готовиться к новым ценникам в магазинах и оптимизировать свои ежедневные расходы уже сегодня.

Ранее мы писали, что в Украине стоимость грецких орехов подскочила ровно вдвое, достигнув отметки в 400 гривен за килограмм вместо привычных 200. Такой ценовой скачок больно бьет по кошелькам потребителей, привыкших запасаться полезными продуктами на зиму.