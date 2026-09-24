Почему ценники на рынках и в магазинах шокируют покупателей?

В Украине стоимость грецких орехов подскочила ровно вдвое, достигнув отметки в 400 гривен за килограмм вместо привычных 200. Такой скачок цен больно ударяет по кошелькам потребителей, привыкших запасаться полезными продуктами на зиму.

Главной причиной резкого подорожания стало существенное сокращение урожая. Как объясняет профессор НУВГП и председатель областного отделения Украинской ореховой ассоциации Петр Скрипчук, предложение на рынке критически сократилось из-за неурожая в прошлом сезоне и разрушительных весенних заморозков в этом году.

Обратите внимание! Несмотря на то, что сырье стало "золотым", производителям пока удается сдерживать цены на производные продукты. Например, фермерское хозяйство Скрипчука в Ровенской области, которое обрабатывает 18 гектаров садов с потенциалом в 4 тонны, продолжает выпускать масло холодного отжима и мацераты по старым ценам. Это стало возможным исключительно благодаря заранее сформированным запасам, что позволяет защитить покупателей от инфляционного шока.

Напомним, что украинские аграрии еще с весны били тревогу из-за температурных колебаний. Майские заморозки, охватившие большинство регионов Украины, серьезно повредили цвет плодовых деревьев и ореховых садов. Это наложилось на общее истощение насаждений после прошлогодней засухи, что в итоге и привело к нынешнему дефициту сырья на внутреннем рынке.

Сколько придется заплатить за орехи в супермаркетах

Если вы планируете покупать очищенные грецкие орехи в больших торговых сетях, готовьтесь к существенным расходам.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В "Сильпо" килограмм фасованных орехов обойдется в среднем от 390 до 420 гривен.

килограмм фасованных орехов обойдется в среднем от 390 до 420 гривен. Сеть "АТБ" предлагает несколько более бюджетные варианты – около 360–380 гривен за килограмм.

предлагает несколько более бюджетные варианты – около 360–380 гривен за килограмм. В "Novus" и "Varus" цены на отборные ядра начинаются от 400 гривен и могут достигать 450 гривен за килограмм в зависимости от производителя и качества упаковки.

Чтобы сэкономить, эксперты советуют покупать орехи в скорлупе на оптовых рынках, где цена традиционно остается ниже.

Ранее мы писали, что осенний сезон принес украинцам приятные новости с продуктовых рынков, потому что стоимость моркови начала стремительно снижаться. Фермеры вынуждены переписывать ценники чуть ли не каждый день, пытаясь как можно быстрее распродать урожай.