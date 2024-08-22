Ви можете збільшити свою пенсію: про які надбавки потрібно знати пенсіонерам

Пенсіонери можуть збільшити розмір пенсійних виплат. Для цього вони мають звернутись у ПФУ із відповідною заявою.

Які надбавки доступні пенсіонерам

Якщо з пенсіонером проживає на постійній основі неповнолітня особа, він може отримати спеціальну доплату за дітей. Зараз ця надбавка складає 150 гривень.

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Також доплату до пенсії отримують громадяни, які є почесними донорами. Аби отримати цей статус потрібно:

здати 40 максимально допустимих доз крові;

чи 60 разових максимально допустимих доз плазми крові.

Розмір доплати для таких осіб зріс з 1 січня цього року. Зараз ця надбавка складає 292 гривні.

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати доплату за віком. За умови, що їхня пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.

Зараз розмір цієї доплати такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка за віком призначається пенсіонеру автоматично.